Montella, Turchia a Euro 2024! Milik-Szczesny pari, Morata batte Haaland

I match per le qualificazioni ai prossimi Europei continuano a regalare gol ed emozioni. Dopo le sfide andate in scena nel pomeriggio , la Spagna si è qualificata imponendosi con il risultato di 1-0 sulla Norvegia di Haaland . A decidere la sfida è stato il gol del giovane fenomeno Gavi al 49', mentre il centravanti del Manchester City non è riuscito a bucare la retroguardia spagnola. Il successo degli spagnoli consente anche alla Scozia di essere matematicamente qualificata. La Turchia di Montella , che nello scorso match ha fatto esordire Yildiz nella vittoria contro la Croazia , si è imposta anche contro la Lettonia con il risultato di 4-0 grazie ai gol di Akgun , Arthurkoglu e alla doppietta di Tosun . Vittoria importantissima, in quanto la squadra del tecnico italiano ora è ufficialmente qualificata per Euro 2024. Il giovane talento classe 2005 della Juventus non è entrato in campo.

Euro 2024, le altre partite

La Polonia, con gli juventini Szczesny e Milik ancora titolari, non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro la Moldavia: alla rete di Nicolaescu ha risposto Swiderski su assist di Zielinski. Non si tratta di un buon risultato per i polacchi, in quanto attualmente si trovano al terzo posto e potrebbero dunque rischiare di arrivare ai playoff. Il Galles trova una vittoria difficile per 2-1 contro la Croazia di Modric: il gol di Pasalic accorcia le distanze ma non basta a dare la scossa per ribaltare la doppietta di Wilson. Infine, tutto facile per la Romania contro l'Andorra: 4-0 senza storia grazie alle reti realizzate da Stanciu, Hagi, Marin e Coman.