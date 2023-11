Calzona, dal caffè all’Europeo con la Slovacchia: “Tutta colpa di Hamsik”

L'ex vice di Sarri, Di Francesco e Spalletti tocca così il punto più alto di un cammino che l'ha comunque sempre soddisfatto appieno anche se vissuto dietro le quinte: «Ero un secondo che incideva, avevo un ruolo attivo nelle squadre dove sono stato a fianco dei miei maestri. Ho rifiutato qualche proposta da primo allenatore proprio perché ero contento di quanto stavo facendo...». Fino a quando sul tramonto del mese di agosto del 2022, un suo ex giocatore pensa a lui e gli fa da tramite per diventare allenatore di una Nazionale che era stata eliminata al primo turno dell'ultimo Europeo e aveva fallito l'approdo ai Mondiali del Qatar.



Calzona, ci racconta la telefonata con Hamsik che le ha cambiato la vita?

«Ero fermo a un distributore di Arezzo, vicino a casa mia. Con Marek eravamo rimasti in contatto dai tempi di Napoli, ma non avrei mai pensato che mi domandasse: ti interessa allenare la Slovacchia?».



Attimo di pausa e poi?

«Gli ho detto: finisco di far gasolio e ci penso. In realtà l'ho richiamato già dopo dieci minuti. Era una proposta alla quale non potevo dire no. Mi mise in contatto con la Federcalcio slovacca e poi non lo sentii più fino a quando non firmai il contratto. Il bello di Marek sta anche nella sua discrezione, nel suo spessore umano. Del suo lato calcistico penso sia persino inutile, pleonastico parlare. Era fortissimo, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Poteva benissimo giocare in un top club: Barcellona, Real Madrid, Premier League...».