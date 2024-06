Italia, i numeri 10 a Coverciano. Del Piero: “Provo invidia, qui serve…”

L'Italia ha dato il benvenuto a Coverciano a Baggio, Del Piero, Totti, Antognoni e Rivera, ribattezzati i Fantastici 5. Un'idea di Spalletti, che ha invitato cinque tra i migliori numeri dieci della storia per caricare i ragazzi in vista dell'Europeo in Germania: “Tutti abbiamo bisogno di miti, per avere qualcuno da emulare. Dalla loro presenza qui, si capisce il loro attaccamento all’azzurro della Nazionale. Noi dobbiamo essere all’altezza della storia: abbiamo fiducia in voi. È vero, ci può essere un po’ di timore per questa maglia da indossare carica di storia. Ma state tranquilli: sono gli avversari ad avere più paura di questa maglia” - ha dichiarato il ct azzurro. Poi Gravina ha aggiunto: “Mi limito a ringraziare questi numeri dieci, questi straordinari ragazzi di allora e uomini di oggi, per aver accettato l’invito che parte da un’idea del mister”.