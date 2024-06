Italia, i 26 convocati di Spalletti per Euro 2024: chi sono i tre esclusi

La Figc ha comunicato la lista definitiva dei 26 convocati all'Europeo 2024, al via il 14 giugno in Germania con finale in programma il 14 luglio. Spalletti ha così dovuto decidere per l'esclusione di tre giocatori che dovranno dunque congedarsi con il gruppo. Sono questi il portiere della Lazio Provedel, il centrocampista granata Ricci e l'attaccante del Bologna Orsolini. Gli azzurri faranno ora ritorno a Coverciano per sostenere la seduta di allenamento pomeridiana. In serata, l'incontro a porte chiuse con il responsabile della commissione arbitri Uefa Roberto Rosetti.