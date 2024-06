“Allegri in pole per diventare ct della Serbia”: ma la verità è un’altra…

Allegri tra i candidati a diventare prossimo Ct della Serbia. In tantissimi in questi giorni hanno riportato la notizia, uscita sul Telegraf proprio in Serbia, dove l'ex Juventus sarebbe stato preso in considerazione per sostituire Stojkovic. L'attuale commissario tecnico lascerà l'incarico alla luce della recente delusione degli Europei in Germania dove ha chiuso ultimo il proprio girone con Inghilterra, Danimarca e Slovenia con appena due punti. Insomma, troppo poco per una nazionale che può contare su un buon potenziale tecnico con giocatori di valore come Milinkovic Savic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic, Ilic e tanti altri. Ma tralasciando questo aspetto è tempo di tonare alla voce su Max.

Allegri-Serbia, la verità Il portale serbo nelle scorse ore ha fatto un elenco di allenatori liberi importanti e liberi per rilanciare la nazionale della Serbia. Tra questi è uscito anche quello di Allegri, esonerato più di un mese fa dalla Juventus dopo la sfuriata di Coppa Italia con Giuntoli, la società e il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago. Senza tornare sull'episodio c'è da dire un'altra cosa, però, perché oltre a lui nella lista sono stati messi tecnici come Stefano Pioli (ha lasciato il Milan a fine campionato) e Maurizio Sarri (ex bianconero e disoccupato al momento dopo l'esonero alla Lazio), ma anche un nome altisonante come quello di Jurgen Klopp (ha lasciato il Liverpool dopo diverse stagioni).

Nomi importanti di allenatori famosi e al momento senza lavoro, chi per scelta e chi invece per la fine di un rapporto durato diversi anni. Ma la verità è un'altra, infatti, Allegri (che nelle ultime settimane è tornato a giocare nel gabbione a Livorno) non è tra i candidati per sedersi sulla panchina della Serbia e anzi quanto uscito in questi giorni è "esempio della rapidità con cui si diffonde la disinformazione" scrivono sempre dalla Serbia ma non il Telegraf.

