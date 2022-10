Dybala show, ma Roma ko con il Betis: Zaniolo espulso. Grifo trascina il Friburgo

ROMA - Il sesto gol di Paulo Dybala in dieci partite ufficiali con la Roma non basta a José Mourinho per evitare la sconfitta interna nella sfida, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, contro il Betis, capolista del gruppo C a punteggio pieno. I giallorossi perdono per infortunio Celik dopo appena 5', sostituito dall'altro ex Juve Leonardo Spinazzola, sorte simile tocca alla formazione andalusa, quando al 22' alza bandiera bianca Fekir, che aveva spaventato l'Olimpico poco prima, centrando in pieno il palo. Luiz Felipe, l'italo-brasiliano arrivato a Siviglia la scorsa estate dalla Lazio e fischiatissimo dal pubblico, si prende un giallo per un durissimo intervento su Zalewski: siamo intorno alla mezz'ora di gioco e mancano 4' al vantaggio della Joya su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano nella propria area di Ruibal.