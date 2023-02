Diretta Nantes-Juventus ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NANTES (FRANCIA) - Dopo l'1-1 della gara d'andata di una settimana fa a Torino, con polemiche finali per il calcio di rigore netto non accordato ai bianconeri, la Juventus di Massimiliano Allegri vola in Francia per sfidare il Nantes nel ritorno dei playoff di Europa League. I bianconeri sembrano aver trovato la quadra e una certa solidità difensiva e sono reduci da tre vittorie in campionato senza subire reti (Salernitana 3-0, Fiorentina 1-0 e Spezia 2-0). Segnali confortanti in vista del match di stasera contro la squadra di Kombouaré. I transalpini, invece, al tredicesimo posto della Ligue 1, nell'ultimo turno sono caduti in casa contro il Lens (3-1). Per poter approdare agli ottavi di finale, la Vecchia Signora deve conquistare il bottino pieno dato che i gol in trasferta non valgono più doppio e quindi in caso di pareggio si andrebbe ai tempi supplementari. La Juventus ha perso le ultime due trasferte europee contro avversarie francesi (Lione nel 2020 e PSG nel 2022), già la striscia di sconfitte esterne più lunga contro squadre di questo paese. Il Nantes, invece, non supera il turno in una fase a eliminazione diretta in una grande competizione europea dalla stagione 2000-01, quando eliminò il Laussane-Sport nei sedicesimi di finale di Coppa Uefa.