Mourinho su Dybala: "A Roma non rinato, ma rinnovato. Ecco perché"

"La Real Sociedad è un'ottima squadra, difficile onestamente trovare punti deboli. Hanno un buonissimo allrenatore, stanno molto bene, sono molto organizzati e non è facile fargli gol. Non si può dire che siamo stati fortunati nel sorteggio. Questa Europa League è veramente di super-qualità rispetto ad altre stagioni. Ma sono sicuro che loro guardano a noi con lo stesso rispetto che nutriamo noi nei loro confronti". Sono le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Sociedad , andata degli ottavi di finale di Europa League .

Mourinho in conferenza stampa

Su Abraham: "C'è solo un Abraham che mi interesssa, un giocatore che gioca per la squadra. Nell'ultima partita era in panchina ed è partito per festeggiare il gol di Mancini sotto la curva come se fosse stato lui a segnare. Questo è l'Abraham di cui abbiamo bisogno. Capisco che può fare più gol e arrivare ai numeri dello scorso anno ma ci interessa di più il suo contributo per la squadra. Contro la Juve negli ultimi 15 minuti ha dato quello che ci serviva. Lui e Belotti stanno bene. Se non hanno fatto molto a Cremona è perché tutta la squadra ha giocato male. Domani mi aspetto lo stesso apporto che hanno offerto contro la Juve. Ora gli è nato il primo figlio, avrà una gioia molto grande e la voglia di giocare per fare gol per noi".