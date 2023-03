Diretta Roma-Real Sociedad ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Dopo il successo per 1-0 firmato Mancini in campionato contro la Juventus, la Roma è chiamata a rispondere presente anche nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. Alle ore 18.45, infatti, un Olimpico di nuovo tutto esaurito accoglierà in campo le due formazioni per il primo round della doppia sfida. I giallorossi di José Mourinho, dopo aver chiuso al secondo posto nel Gruppo C, hanno superato il Salisburgo nei playoff ribaltando con il 2-0 interno il ko dell'andata in Austria (1-0). La formazione spagnola, invece, ha conquistato il primo posto nel Girone E piazzandosi davanti al Manchester United con ben cinque vittorie e una sola sconfitta, quella ininfluente nell'ultimo turno in casa proprio contro i Red Devils. La formazione di Alguacil, così come quella di Mourinho, è attualmente al quarto posto in campionato anche se è reduce da un periodo un po' complicato: solo un successo nelle ultime sei gare. Quella di stasera sarà la prima sfida in competizioni europee tra Roma e Real Sociedad.