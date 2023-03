Friburgo-Juventus, Streich usa la tattica del Nantes: “Se loro non passano…”

La Juventus si giocherà il passaggio degli ottavi di Europa League in casa del Friburgo , nel match in programma domani alle 18:45 allo Stade Europa-Park . Ai bianconeri di Allegri , forti della vittoria per 1-0 firmata Di Maria all' Allianz Stadium , basterà dunque anche solo un pareggio per accedere ai quarti di finale della competizione. L'avversario non è da sottovalutare, in quanto si tratta della terza forza della Bundesliga a -7 dal Bayern Monaco capolista. Il tecnico dei tedeschi, Christian Streich , ha parlato nella consueta conferenza della vigilia insieme a Gregoritsch .

Streich: "Di Maria è una minaccia costante"

Streich, fresco di rinnovo contrattuale, ha esordito: "Di Maria lo conosciamo tutti, è una minaccia costante. Fa la differenza alla Juve ma la farebbe in ogni squadra. Mi auguro che non sia infortunato, sarebbe uno spettacolo per tutto il nostro popolo vederlo giocare. Se fosse out sarebbe un peccato non poterlo ammirare". "Nella gara d'andata la Juve ci ha permesso di salire giocando più avanti nell'ultima parte del match. Se avessimo sfruttato gli ultimi passaggi, avremmo avuto la possibilità di segnare. La chiave è sicuramente non perdere palloni in zone calde, perché a Torino abbiamo subito tre ripartenze pericolosissime".

Streich: "Doan sta meglio, serviranno coraggio ed equilibrio"

Su Doan, uno dei punti di forza della squadra, Streich dichiara: "Doan è stato malato nelle ultime due settimane. Era importante ritrovarlo contro l'Hoffenheim, dopo il gol ha preso coraggio. Deve diventare più pericoloso nelle conclusioni. Ha molta voglia di migliorare, accetta sempre i consigli e sono contento di questo". Sull'aspetto tattico della partita di domani: "La stabilità difensiva? Non abbiamo potuto fare tanti allenamenti per migliorare la situazione. Contro l'Hoffenheim ci siamo schierati con il 4-2-3-1, non so ancora come ci metteremo in campo domani. Lo vedrò dopo l'ultimo allenamento. Servono coraggio ed equilibrio, giocando con stabilità. Dobbiamo mostrare mentalità per far sì che lo stadio sia interamente dalla nostra parte. Poi non si sa mai come può finire nel calcio".

Streich: "Se la Juve non dovesse passare sarebbe una sorpresa"

Su quanto possa essere rilevante il risultato dell'andata, Streich risponde come fece l'allenatore del Nantes prima del ritorno dei playoff: "Non c'è più la regola dei gol in trasferta. Dovremmo chiederlo ad Allegri cosa pensa del risultato. Noi dovremo solo vincere, la pressione la sente anche la Juve. Se non passassero il turno sarebbe un grande sorpresa per tutti. Noi giocheremo con molta convinzione". Infine, sulle scelte di formazione: "Non so se Gregoritsch giocherà titolare. Linardt? Vediamo come reagisce alle ultime cure, perché la situazione è abbastanza critica".