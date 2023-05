Siviglia-Juventus, Mendilibar vuole tutto: dall’incubo a due sogni

Sette giorni di «follia». Prima la Juventus e poi il derby contro il Betis in campionato. Fino a qualche settimana fa, nemmeno il più ottimista tra i tifosi del Siviglia si sarebbe immaginato di vivere l'ultimo mese di competizione con l'adrenalina alle stelle. Anzi, la paura era quella di essere costretti a lottare fino alla fine per la salvezza o nel migliore dei casi di salvarsi con un paio di giornate di anticipo e guardare, poi, le altre dividersi i titoli di fine stagione. E, invece, no. Le cose sono cambiate lo scorso 21 marzo e l'irruzione della primavera non ha nulla a che vedere. A stravolgere una campagna sino a quel momento fallimentare è stato un insolito sospetto: José Luis Mendilibar . E che il lavoro dell'esperto tecnico basco sia stato eccellente lo dicono anche e soprattutto i numeri.

Il lavoro di Mendilibar

Oltre a eliminare il Manchester United nel suo esordio assoluto nelle coppe europee, conquistando il pass per la semifinale di Europa League, 'Mendi' ha restituito il Siviglia all'alta società del pallone spagnolo. Grazie alla vittoria ottenuta domenica pomeriggio sul campo del Valladolid, infatti, Navas e compagni non hanno solo ottenuto matematicamente la salvezza, ma hanno aggiunto tre punti in più alla propria brillante classifica parziale. Da quando Mendilibar è arrivato al Ramon Sanchez Pizjuan, infatti, nessun'altra squadra della Liga ha conquistato più punti del Siviglia: 19 in otto giornate (uno in più dell'Atlético Madrid e due del Barça fiammante campione di Spagna), frutto di sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La buona notizia - se così si può definire - per la Juve è che l'unico suo passo falso, la banda Mendilibar, l'ha commesso proprio in casa contro il Girona. Immacolato, invece, il ruolino di marcia in trasferta con quattro vittorie su quattro, alle quali bisogna aggiungere i due pareggi prestigiosi ottenuti all'Old Trafford e allo Stadium.