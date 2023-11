Diretta Atalanta-Sturm Graz ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 21, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ospita lo Sturm Graz nel quarto turno della fase a gironi di Europa League. Due settimane fa, nella gara d'andata, fu 2-2. La Dea, però, dopo il ko in campionato contro l'Inter (2-1), ha un importante matchpoint per chiudere il discorso qualificazione. In caso di successo, infatti, i nerazzurri volerebbero a 10 punti a due turni dalla fine assicurandosi così il pass per il prossimo turno: agli ottavi in caso di primo posto, ai playoff se dovessero arrivare secondi. Gli austriaci sono reduci da due sconfitte in campionato e hanno perso la vetta della classifica - primo ora c'è il Salisburgo - ma hanno la ghiotta occasione di conquistare per la prima volta due successi esterni di fila in competizioni Uefa dopo l'1-0 al Rakow. La tradizione in Italia, però, non fa ben sperare: in 13 occasioni, i bianconeri hanno vinto solo una volta, 1-0 alla Lazio nella Coppa Uefa 2002-03.