Diretta Roma-Brighton ore 18:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dove vedere Roma-Brighton: streaming e diretta tv

Il match tra Roma e Brighton è in programma oggi allo Stadio Olimpico e avrà inizio alle 18:45. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252). La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming su NOW e sulle rispettive applicazioni DAZN e SkyGo.

Roma-Brighton: le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Karsdorp, Llorente, Angelino, Zalewski, Aouar, Bove, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi.

Indisponibili: Abraham, Huijsen, Kristensen.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Cristante, Ndicka, Paredes.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, Van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. Allenatore: Roberto De Zerbi.

A disposizione: Verbruggen, McGill, Webster, Veltman, Lallana, Moder, Baleba, Welbeck, Adingra, Fati.

Indisponibili: Hinshelwood, Joao Pedro, March, Milner, Mitoma.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Junqueira, Mitoma, Veltman.

ARBITRO: Letexier (Francia). ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni. QUARTO UFFICIALE: Gaillouste. VAR: Brisand. ASS. VAR: Delajod.

