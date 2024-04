Diretta Liverpool-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Reduce dalla sconfitta in rimonta contro il Cagliari (2-1), l'Atalanta vola in Inghilterra per sfidare il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Europa League (calcio d'inizio alle ore 21). L'urna di Nyon non è stata benevola con la Dea che ha pescato la formazione più accreditata per il trionfo finale. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, però, arrivano alla gara forti del loro percorso che fin qui non li ha visti mai sconfitti: chiuso al primo posto il Gruppo D davanti allo Sporting Lisbona, gli orobici si sono ritrovati i portoghesi si nuovo di fronte agli ottavi e li hanno eliminati pareggiando 1-1 a Lisbona e vincendo 2-1 in rimonta al Gewiss Stadium. I Reds di Jurgen Klopp, che ha già annunciato l'addio al termine della stagione, hanno invece conquistato il pass come prima forza del Girone E strapazzando poi nel primo turno a eliminazione diretta lo Sparta Praga, battuto 5-1 in Repubblica Ceca e 6-1 ad Anfield Road. Atalanta e Liverpool si sono affrontate già nella fase a gironi della Champions League 2020-21, con i bergamaschi che prima persero con un nettissimo 5-0 tra le mura amiche e poi vinsero 2-0 in trasferta. Ritorno tra una settimana al Gewiss Stadium, con la vincente della doppia sfida che se la vedrà contro una tra Benfica e Marsiglia, le altre due formazioni della parte altra del tabellone.