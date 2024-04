Diretta Atalanta-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 21 , al Gewiss Stadium di Bergamo, l' Atalanta ospita il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale di Europa League . Si riparte dal 3-0 dell'andata per i bergamaschi. Una settimana fa, infatti, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno annichilito i Reds di Jurgen Klopp regalando una serata magica ai propri tifosi. Di Scamacca (doppietta) e Pasalic le reti decisive ad Anfield che permettono agli orobici di guardare con ottimismo al passaggio del turno. Gli inglesi, infatti, devono compiere un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare l'esito dei primi 90 minuti e conquistare il pass per la semifinale. Ad attendere la vincente ci sarà una tra Marsiglia e Benfica, le altre due formazioni inserite nella parte alta del tabellone.

Atalanta-Liverpool: diretta tv e streaming

Atalanta-Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.