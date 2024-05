Diretta Roma-Bayer Leverkusen ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Sale l'attesa per l'andata delle semifinali di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico. I giallorossi di Daniele De Rossi, finalisti la scorsa edizione, quando vennero battuti ai rigori dal Siviglia, sognano stavolta di alzare al cielo il trofeo. L'ultimo ostacolo prima della finale di Dublino (22 maggio), però, è piuttosto complesso da superare. Le Aspirine di Xabi Alonso, infatti, si sono già laureate campione di Germania vincendo il primo titolo della storia del club e interrompendo l'egemonia del Bayern Monaco che durava da ben 11 anni. I rossoneri, poi, sono ancora imbattuti in stagione e hanno inanellato una incredibile striscia di 46 risultati utili consecutivi: l'ultimo ko risale al 27 maggio 2023, 3-0 in casa del Bochum nella 34ª giornata della scorsa Bundesliga. Roma e Bayer Leverkusen si sono già affrontate sei volte, con il bilancio che dice due vittorie per i capitolini, una per i tedeschi e tre pareggi. Il precedente più recente risale proprio alle semifinali di Europa League dello scorso anno, quando la squadra all'epoca di Mourinho vinse 1-0 alla BayArena proteggendo poi il risultato all'Olimpico (0-0). Tornando all'attualità, il ritorno si giocherà in Germania tra una settimana.