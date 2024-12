Diretta Roma-Braga ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma ospita il Braga nell'incontro valido per la 6ª giornata di Europa League. I giallorossi si presentano all'appuntamento con un bilancio di una vittoria, una sconfitta e tre pareggi che valgono il 21º posto in classifica con 6 punti. Dall'altra parte del campo c'è la formazione allenata da Carlos Carvalhal, che di punti ne ha uno più ed è inoltre reduce dal successo contro l'Hoffenheim (3-0). Gli uomini di Claudio Ranieri, che nell'impegno precedente hanno evitato il ko con il Tottenham grazie al gol nel finale di Hummels, sono chiamati a vincere per puntare al treno delle prime 16, ovvero a qualificarsi agli spareggi da testa di serie. Subentrato a Juric il 14 novembre, il nuovo tecnico è tornato nella Capitale per la terza volta in carriera. Sotto la sua gestione, Dybala e compagni hanno rimediato due sconfitte contro Napoli e Atalanta, il pareggio con gli Spurs e il successo nell'ultima sfida di campionato contro il Lecce. Il calendario prevede poi gli impegni contro Como in Serie e Sampdoria in Coppa Italia.