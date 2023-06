Fagioli, giallo social: storia Instagram pubblicata e poi rimossa

Lindhout disastroso: quanti errori in Francia-Italia U21

La direzioni di gara dell'olandese Lindhout non convince affatto: dapprima non vede un fallo di mano di Kaluku sul colpo di testa di Pirola, poi convalida la rete del 2-1 di Barcola nonostante un evidente fallo a inizio azione di Gouiri su Okoli, infine non si accorge che il colpo di testa di Bellanova al 92' ha oltrepassato la linea e Lukeba nel tentativo di salvare il gol probabilmente si è aiutato con il braccio: né gol né rigore. É dunque tanto il rammarico per aver perso in questo modo una partita che sul campo gli azzurrini avrebbero meritato almeno di pareggiare. Tanto nervosismo in panchina e tra i ragazzi in campo.