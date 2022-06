Golden Boy 2022: chi sarà l'erede di Pedri?

II Golden Kid, che è un po’ il fratellino del famoso Golden Boy, farà scattare ufficialmente il conto alla rovescia per il lancio dei primi 100 nomi del riconoscimento internazionale di Tuttosport, riservato ai migliori Under 21 che giocano in Europa. L’evento torinese, nel quale oggi saranno protagonisti un centinaio di bambini dei settori giovanili piemontesi, sarà una sorta di antipasto in vista del Golden Boy 2022 che si terrà in autunno. Edizione speciale, quella di quest’anno: sarà la numero venti della storia. Ma il percorso per arrivare alla corona, attualmente sulla testa di Pedri del Barcellona, sarà lo stesso. La corsa all’eredità del centrocampista spagnolo, come da tradizione, scatterà il 15 giugno - cioè fra 9 giorni - con la pubblicazione della lista dei primi 100 nomi.

Il regolamento e la giuria L’ elenco dei candidati sarà ridotto mensilmente di venti unità sino a giungere alla “shortlist” di metà ottobre: a quel punto scenderà in campo la nostra autorevole giuria internazionale (40 giornalisti, in rappresentanza di 22 nazioni europee, fra cui i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani) cui spetterà il compito di votare il vincitore scegliendo fra i 20 “superstiti”. I paesi d’élite calcistica come Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia vantano più testate giornalistiche in giuria secondo una sorta di “ranking list” stile Champions League. Da quando la cerimonia di premiazione si svolge a Torino, la città in cui ha sede Tuttosport, sono entrati a far parte della lista dei giurati anche i responsabili delle redazioni sportive delle cinque più importanti emittenti tv italiane: Rai, Mediaset, Sky, LA7 e DAZN. Ogni giurato ha a disposizione 5 voti: il primo giocatore indicato sulla scheda riceve 10 punti, il secondo 7, il terzo 5, il quarto 3 e l’ultimo 1. La somma decreta il vincitore.