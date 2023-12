Giuntoli e "La più grande impresa dell'anno": dal Napoli alla Juve per il bis

Vittoria a mani basse, quella di Cristiano Giuntoli. Nel Golden Boy 2023 impossibile tenergli testa nella categoria “La più grande impresa della stagione”. Già, perché nello scorso campionato è riuscito a far rivivere il sogno di Diego Armando Maradona a 33 anni dall’ultimo scudetto del Napoli. Perché se è vero che Osimhen è stato colui che l’ha messa in rete più volte e Luciano Spalletti l’allenatore che ne ha esaltato le potenzialità, il vero architetto dello scudetto partenopeo porta il nome e il cognome di Cristiano Giuntoli. Uomo di calcio da sempre, prima come difensore centrale tra Serie C e D, poi come dirigente di altissimo livello. Infatti dopo aver raccolto il massimo che poteva con il Carpi, che porta sino alla Serie A, ecco l’offerta irrinunciabile del Napoli.