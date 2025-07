Yildiz, sogno Golden Boy: il 10 della Juve scala l'Index, ecco con chi si gioca il titolo

Prima si sono scontrati in Real Madrid-Juventus , ora fanno a sportellate nella corsa al titolo di Golden Boy 2025 : tra Kenan Yildiz e Dean Huijsen è sfida apertissima, tra due giocatori che hanno conquistato il palcoscenico calcistico mondiale a suon di grandi giocate e prestazioni da predestinati. La stella bianconera ha ingranato la marcia e avviato la scalata della classifica, che lo vede oggi al 7°posto per l'Index (l'algoritmo che calcola le prestazioni dei migliori U21 al mondo ), alle spalle del difensore spagnolo. In vetta, però, c'è traffico, per un premio che ha lanciato grandi leggende, come Messi.

Golden Boy 2025: Yamal e Doué le stelle più brillanti

Il primo posto del Golden Boy Index è al momento di Yamal, il Golden Boy in carica che ha dominato la Liga e ha regalato spettacolo anche in Champions League. Lo spagnolo però, per la regola del premio, non può rivincerlo. Per cui il favorito al momento, a pochissima distanza dalla quasi perfezione di Lamine, c'è Doué, che con il Psg ha deciso praticamente da solo la finale di Champions contro l'Inter e ha illuminato la scena anche al Mondiale per Club. Scalzato dal secondo posto ma sempre sul podio c'è il compagno di squadra del nuovo 10 del Barcellona, il talento difensivo Cubarsì. Un occhio di riguardo anche per Lewis-Skelly: il terzino 2006 dell'Arsenal è uno dei migliori prodotti dell'Inghilterra. In top 10 non ci sono giocatori italiani, ma solo un rappresentante della Serie A: Yildiz (già vincitore del Golden Boy Web lo scorso anno). La stella della Juve è al settimo posto in questa graduatoria, alle spalle dell'ex bianconero Huijsen, ora al Real Madrid. Un ulteriore conferma di quanto abbia lavorato bene la Vecchia Signora con la Next Gen nella ricerca del talento. Ma spulciando la classifica, emergono anche altri giovani calciatori del nostro campionato e anche alcuni azzurri.

Comuzzo il primo italiano, cè anche Leoni

In Italia il problema giovani è uno dei temi all'ordine del giorno, ma qualcuno ancora apprezzato in giro per il mondo c'è. E il primo nella classifica Index del Golden Boy è Comuzzo, che occupa la diciannovesima posizione. Il difensore centrale dopo un ottima prima parte di stagione con la Fiorentina ha poi sofferto un po' nel finale, ma ha dimostrato grande talento ed è solo un 2005. A confermare l'ottimo lavoro del settore giovanile italiano è la presenza di Leoni all'89° posto: il difensore del Parma è finito anche nel mirino della Juve, ma anche di altre big come il Milan o l'Inter. Ma ci sono anche altri rappresentati della Serie A, con il Como che si coccola un suo gioiellino.