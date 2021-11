I convocati dell'Italia: novità Pobega per Mancini

Mancini ha diramato la lista dei 28 convocati dell'Italia che si raduneranno a Coverciano e sfideranno Svizzera e Irlanda del Nord rispettivamente il 12 e il 15 novembre all'Olimpico di Roma e al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast. Alla Nazionale serve il pass per i prossimi Mondiali del 2022 in Qatar, saranno due impegni decisivi da non sbagliare. La novità tra i convocati si chiama Pobega, alla sua prima chiamata. Ritorna a distanza di un anno invece Tonali.