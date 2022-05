Italia, Mancini convoca altri otto azzurri: Gatti promosso

TORINO - Otto azzurri in più per il ct Roberto Mancini, che integra con altri calciatori la lista dei convocati in Nazionale che domani raggiungeranno il Centro Tecnico Federale di Coverciano. In sei hanno conquistato la chiamata dopo le sessioni di allenamento riservate a calciatori di interesse nazionale svoltesi negli ultimi giorni: si tratta del difensore Federico Gatti (Frosinone, acquistato a gennaio dalla Juve che lo ha poi lasciato in B con i ciociari fino a fine stagione), dei centrocampisti Salvatore Esposito (Spal) e Samuele Ricci (Torino), degli attaccanti Matteo Cancellieri (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Alessio Zerbin (Frosinone) che è di proprietà del Napoli (mentre il suo compagno di squadra Gatti è stato acquistato a gennaio dalla Juve che lo ha lasciato in Ciociaria fino a fine stagione). Con loro sono stati poi chiamati anche il difensore Giorgio Scalvini (Atalanta) e il centrocampista Tommaso Pobega (Torino).