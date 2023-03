Diretta Italia-Belgio U19 ore 12: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Italia U19 è pronta a scendere in campo per l'ultima partita del girone valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Quella contro il Belgio, dello juventino Mbangula, è la sfida decisiva per gli azzurrini, al momento primi del girone con quattro punti. Per conquistare il pass servirà arrivare primi e contro la squadra di Streichsbier si può giocare per il doppio risultato. La vittoria darebbe la certezza, ma anche il pareggio potrebbe agevolare i ragazzi di Bollini, sempre che nell'altra partita non arrivi la vittoria della Slovenia con due gol di scarto contro la Germania. Dopo la vittoria contro i tedeschi e il pari senza reti nell'ultimo match, quello contro il Belgio diventa determinante, come hanno detto anche Bollini e Faticanti alla vigilia. In campo alle ore 12 a Brema, gli azzurri proveranno a staccare il pass per gli Europei.