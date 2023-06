Italia, Buongiorno: l'emozione dell'esordio e i consigli dei compagni

Dopo i 90' in panchina contro la Spagna, il Ct Mancini gli ha concesso una maglia da titolare contro l'Olanda. Una gara davvero precisa e importante al fianco di Acerbi per un ragazzo che anche in stagione, partita dopo partita. si è affermato come una delle sorprese della Serie A nella squadra di Juric. Al termine della partita, che ha visto l'Italia battere gli Orange per 3 a 2, ha parlato proprio il centrale.

Italia, parole Buongiorno

Dopo l'esordio, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni della Rai: "Esordire con questa partita e con una vittoria è stata per me una grande emozione. Abbiamo dato tutto e soprattutto nella prima frazione abbiamo giocato una grande partita. Nel secondo siamo riusciti a tenere botta e soffrire. Sono contentissimo per me e poi per la vittoria della squadra". Poi sul modulo: "Posso adeguarmi sia con la difesa a tre che in quella a quattro, ma oltre a questo mi sono stati di grande aiuto i compagni, con una parola o un consiglio. Voglio ringrazie anche loro".