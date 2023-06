Frattesi sul mercato: "Abituato alle tante voci. Futuro? Vedremo"

Davide Frattesi è stato tra i migliori in queste due gare di Nations League. Due prestazioni importanti con un gol segnato (con l'Olanda) e uno annullato per un fuorigioco millimetrico (contro la Spagna) oltre a tanta corsa e sostanza in mezzo al campo.

La mezz'ala dell'Italia ha vissuto una crescita importante in stagione con la maglia del Sassuolo e per questo è finito sul taccuino delle big per il mercato estivo: Juventus, soprattutto dovesse uscire Rabiot, Inter e Roma si stanno contendendo il classe '99 dei neroverdi che lo stanno valutando attorno ai 35 milioni. A tal proposito ha parlato il centrocampista al termine della gara ai microfoni di Rai Sport.

Italia, le parole di Frattesi

Davide Frattesi è tornato a parlare del mercato: "Ci ho fatto l'abitudine. Dopo i primi due mesi un po' così della passata stagione ormai ho il callo. Vedremo cosa succederà". Dal futuro alla partita contro l'Olanda: "Noi bravi a tenere il risultato e a portare a casa una vittoria importante. loro ci hanno messo in difficoltà con le palle inattive ma siamo stati bravi a restare solidi". In chiusura sulla fiducia di Mancini: "Il Ct è stato importante in queste due partite e ho sentito sin da subito la sua fiducia. Spero di averla ripagata con queste due prestazioni, almeno ci ho provato".