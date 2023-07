Europei U19, Portogallo-Italia: Ndour e il pericolo Felix, Bollini avvisa

L' Italia U19 dopo l' ottimo esordio contro Malta , padrona di casa dell' Europeo , si prepara alla grande sfida contro il Portogallo per cercare di conquistare il primo posto nel gironi. Anche i lusitani hanno ottenuto tre punti grazie alla vittoria contro la Polonia, match in cui è andato in rete anche il fratello di Joao-Felix , il 2004 Hugo . A presentare la sfida ci hanno pensato il ct Bollini e la stella degli azzurri, Cher Ndour , che il campionato portoghese lo conosce molto bene, viste le sue stagioni con il Benfica B.

Italia, Bollini presenta la sfida con il Portogallo

Queste le dichiarazioni del ct italiano: “Incontriamo una delle aspiranti a vincere questo torneo. Non solo per la sua storia, ma perché in questa annata su nove gare ufficiali ne ha conquistate otto e pareggiata una contro la Germania. La prima vittoria con la Polonia è stata netta e hanno espresso il loro calcio: grande possesso, ottima tecnica, grande sicurezza nello sviluppo del gioco, con un grande potenziale offensivo che è tipico della scuola portoghese, soprattutto grazie alla forza delle loro ali. Il loro possesso palla non è sterile ma mirato alla verticalizzazione. Questa è una cosa a cui dovremo stare molto attenti ed essere bravi a capovolgere il fronte senza mai rinunciare al nostro gioco e alle nostre abilità”.

Sul loro reparto difensivo: “Hanno due terzini molto offensivi, quindi una difesa votata sia alla costruzione che a dare spinta al gioco. Forse davanti dovremo sfruttare al meglio i duelli uno contro uno”. Scontata la squalifica, ritornano disponibili Giacomo Faticanti e Fabio Chiarodia: “Per Faticanti - conclude il tecnico Azzurro - dovremo aspettare il test medico di questa sera per capire quali sono le sue condizioni fisiche dopodiché, decideremo”.