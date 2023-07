Girelli, commenta l'Italia U19: "Meravigliosi" e aspetta l'esordio Mondiale

Un senso dal sapore di rivincita dopo il 5 a 1 subito nella fase a gironi e dopo quel 2018 in cui i lusitani avevano avuto la meglio ai tempi supplementari contro Kean e compagni. Chiellini, protagonista della prima e unica vittoria azzurra agli Europei U19, aveva anticipato un messaggio ai ragazzi di Bollini e a cui poi hanno fatto seguito i vari post sui social dopo il successo per 1 a 0 firmato da Kayode. Dai bianconeri protagonisti in campo a un'altra bianconera in attesa di fare il suo Mondiale, Cristiana Girelli. La 10 delle Women ha voluto omaggiare i ragazzi azzurri con una semplice, ma significativa, storia su Instagram.

Girelli, messaggio U19 e il suo Mondiale

Tra un allenamento e l'altro preparando la gara d'esordio al Mondiale femminile tra Australia e Nuova Zelanda, Cristiana Girelli non ha perso tempo e ha visto la finale dell'Italia U19. Un successo, quello degli azzurrini, che è arrivato di misura dopo una grande partita sul campo in cui sono riusciti a sovvertire il pronostico della vigilia. Una partita importante che anche la stessa attaccante della Juventus ha commentato con un "Meravigliosi" accompagnato da un paio di emoji, quella degli applausi e un cuore azzurro.

Dall'Europeo U19 al 'suo' Mondiale, la capitana delle bianconere si sta preparando con le compagne all'esordio contro l'Argentina del 24 luglio (ore 8 italiane) ad Auckland. Il cammino delle azzurre poi proseguirà contro Svezia e Sud Africa a Wellington rispettivamente il 29 luglio (ore 9:30) e il 2 agosto (ore 9). Queste le avversarie del gruppo G in cui è stata sorteggiata l'Italia della Ct Bertolini.