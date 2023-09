Italia, i convocati di Spalletti: una novità, fuori Bonucci e Verratti

Il nuovo ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha ufficialmente diramato le sue prime convocazioni per i prossimi impegni. Sono 29 giocatori chiamati dall'ex allenatore del Napoli in vista del doppio impegno degli Azzurri per le qualificazioni a Euro 2024 contro Nord Macedonia (9 settembre) e poi a San Siro contro l'Ucraina (12 settembre).