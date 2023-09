Elmas: "Chiedo scusa a tutti gli italiani", il gesto dopo Macedonia-Italia

Esordio amaro per Spalletti sulla panchina dell'Italia che ha pareggiato per 1 a 1 contro la Macedonia del Nord a Skopje. Una partita difficile sotto tanti punti di vista: pochi giorni insieme per preparare al meglio le proprie idee e anche un terreno non in perfette condizioni. Sin dal sopraluogo effettuato nel giorno antecedente alla gara si è visto come il campo della Tose Proeski Arena non fosse proprio degno di un match di questo livello.

Nessun alibi, ma è un dato di fatto per quanto visto durante la partita anche con un controllo difficile del pallone oltre al rischio di incorrere infortuni per l'instabilità e le buche presenti. Sul tema campo ha parlato anche Eljif Elmas al termine della sfida: "Chiedo scusa a tutti gli italiani" - ha esordito il giocatore macedone del Napoli - "Abbiamo giocato su un terreno veramente brutto".

Elmas: "Anche per noi è stato difficile"

Parole non scontate quelle di Elmas visto che "anche per noi è stato difficile giocare su questo campo". Il centrocampista azzurro ha poi proseguito parlando anche dell'impatto di Spalletti con l'Italia: "Ha portato tante cose che avevamo fatto a Napoli, ma su questo terreno era difficile attuare il suo sistema di gioco". Poi la felicità per il punto conquistato: "Sono molto contento, per noi è un pareggio molto importante". Ora la prossima sfida per la Macedonia del Nord sarà contro Malta mentre per gli azzurri il cammino si è complicato con la sfida di San Siro con l'Ucraina che diventa per gli azzurri un crocevia importante per le qualificazioni ai prossimi Europei in Germania nel 2024.