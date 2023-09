Clamoroso Verratti: Spalletti lo aveva convocato, ha rifiutato l'Italia!

Spunta un clamoroso retroscena riguardo la mancata convocazione di Marco Verratti con l'Italia. Luciano Spalletti lo avrebbe chiamato per la doppia sfida di qualificazione ai prossimi Europei contro Macedonia del Nord ( sfida pareggiata 1 a 1 ) e Ucraina.

Secondo quanto ha riportato L'Equipe, il centrocampista, al centro di un trasferimento verso il Qatar e di un momento non proprio bellisismo a livello personale, avrebbe rifiutato di rispondere presente e per questo motivo ha declinato la chiamata del neo Ct con gli azzurri.

Verratti, il no all'Italia e il Qatar

Da intoccabile a esubero di lusso. Nel giro di pochi mesi è cambiato lo status di Marco Verratti che, dopo 11 stagioni in maglia Psg, è stato scaricato da Luis Enrique e Al Khelaifi. Un momento sicuramente non facile da superare e per questo ha dovuto scegliere, forzatamente, il proprio futuro. Niente Europa e niente Arabia Saudita.

Il club parigino ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Arabi, non a caso squadra del Qatar da dove proviene la proprietà dei francesi e società che fa parte della galassia della famiglia Al Thani. Il centrocampista ha vissuto giorni particolari e per questo, secondo i media francesi, avrebbe rifiutato di prendere parte alla convocazione con l'Italia.