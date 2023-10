Chiesa e Zaccagni ancora fuori: ecco l'Italia anti Malta

In un clima almeno all'apparenza sereno Luciano Spalletti ha continuato la preparazione dei due impegni validi per le qualificazioni europee, a iniziare dalla prima che ormai incombe, domani sera (ore 20,45) a Bari contro Malta. Tolti Federico Chiesa e Mattia Zaccagni ai box per svolgere i rispettivi programmi di lavoro (nelle prossime ore verrà deciso se aggregarli al gruppo che lascerà Firenze nel pomeriggio o lasciarli a Coverciano in vista della trasferta di martedì con l'Inghilterra) i restanti 24 giocatori sono scesi in campo per la rifinitura, compreso l'ultimo arrivato, il romanista El Shaarawy.