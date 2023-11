Italia, primo allenamento a Coverciano: out Cambiaso e Cristante, le novità

Scatta l'operazione Euro 2024 per la Nazionale italiana che, dopo essersi radunata a Coverciano, ha iniziato a preparare la doppia decisiva sfida per la qualificazione al prossimo Europeo di Germania. Il primo giorno di allenamenti non è iniziato, però, nel migliore dei modi. Subito una tegola per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno di Manuel Locatelli che ha lasciato il ritiro. Il centrocampista della Juventus ha riportato una lieve frattura leggermente scomposta della decima costa e non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina. Se quella di Locatelli è un'assenza forzata, a far rumore in questi giorni è un'altra assenza 'pesante', quella di Ciro Immobile che da capitano del nuovo ciclo targato Spalletti è diventato l'escluso eccellente: "Lo riteniamo un calciatore molto importante che seguiamo con totale attenzione", ha detto il ct in conferenza stampa affermando però che in questo momento ha preferito convocare altri attaccanti "più in condizione".