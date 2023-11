Locatelli, post social dopo l'infortunio: "Saltare queste partite fa male"

Il rinnovo di contratto , la fascia di capitano , ma la vita non è solo rose e fiori. Nel momento in cui per Manuel Locatelli sembrava filare davvero tutto per il verso giusto è arrivato un stop forzato da affrontare senza perdersi d'animo, nonostante la grande sfortuna. In un contrasto di gioco il centrocampista della Juve ha rimediato nel corso del match di sabato scorso contro il Cagliari una lieve frattura leggermente scomposta della decima costa.

Locatelli lascia il ritiro dell'Italia: "Cercherò di tornare il prima possibile"

Locatelli ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale. Juve-Inter non dovrebbe essere a rischio ma Manuel non potrà dare il suo prezioso contributo all'Italia e a Spalletti nelle due decisive gare per la qualificazione a Euro 2024 contro Macendonia del Nord (in casa, allo stadio Olimpico di Roma) e Ucraina (in trasferta, in campo neutro alla BayArena di Leverkusen).

Locatelli ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso una storia sua Instagram: "In un periodo molto positivo devo accettare questo infortunio. Saltare queste partite decisive mi fa ancora più male. Cercherò di tornare il prima possibile". Non resta che armarsi di pazienza e accettare il destino avverso. Una parentesi sfortunata non potrà, di certo, rovinare la costante ascesa di una garanzia per Allegri e il calcio italiano.