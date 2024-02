Italia, sorteggio sfortunato: le tre avversarie di Nations League ai raggi X

Non poteva andare peggio di così. Di certo l' Italia non ha avuto fortuna nel sorteggio di Nations League , ma sarà un bel test in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale o un salvagente da tenere in considerazione visto che gli azzurri non si sono qualificati nelle ultime due edizioni . Dall'urna di Parigi è nato un girone di fare con il Belgio, la Francia e l'Israele a far compagnia alla Nazionale di Spalletti. E tenere salda almeno la seconda posizione nel gruppo sarà fondamentale per evitare rischi retrocessione. Nei prossimi mesi potranno cambiare molte cose, ma come stanno le avversarie dei campioni d'Europa in carica?

Francia, patria del talento: ranking, stelle e tanta qualità

Quando si fa l'elenco delle Nazionali da evitare, in cima compare sempre la Francia. Di talento ne ha sempre espresso tanto. Nel Ranking Fifa occupa la seconda posizione dieto l'Argentina e al momento è la numero uno delle squadre europee. Deschamps non può contare più su Benzema, dopo l'addio ai Blues, ma ha un attacco che resta invidiabile. La stella resta sempre Mbappé, mentre a contendersi la numero 9 con Giroud faranno a sportellate Thuram e Kolo Muani. Ci sarà spazio per tutti. Oltre alla luce del fuoriclasse del Psg, il ct può far affidamento su Griezmann per ora protagonista di una grandissima stagione. In mediana, oltre Rabiot, è da tenere in considerazione Khephren Thuram, il fratello della punta dell'Inter e mediano del Nizza, su cui aveva messo gli occhi anche la Juventus. In difesa emergono Saliba e Lucas Hernandez, con Theo a sinistra. A destra qualche dubbio in più, ma le buone prestazioni di Pavard (può giocare sia centrale sia terzino) fanno stare tranquillo l'allenatore. Poi la Francia è storicamente una patria ricca di talento e gli occhi sono già puntati su giovani come Whai.