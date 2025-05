Convocati Italia, Spalletti richiama Locatelli e c'è una prima volta: la lista

FIRENZE - Il cammino di qualificazione della Nazionale alla Coppa del Mondo del 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno gli Azzurri tornano in campo per le prime due partite ufficiali di un Gruppo I che comprende anche Estonia e Israele. Diego Coppola, difensore dell'Hellas Verona già inserito da Carmine Nunziata nella lista dei convocati della Nazionale Under 21 per il raduno di preparazione all'Europeo di categoria, è la novità nell'elenco dei 27 convocati del Ct Luciano Spalletti, con un primo gruppo da 21 calciatori che si ritroverà sabato 31 maggio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Presente Manuel Locatelli, più volte escluso dall'ex tecnico di Roma, Inter e Napoli, a partire dallo scorso Europeo a vantaggio di Nicolò Fagioli, stavolta invece assente.