Kean lascia il ritiro dell'Italia, nuova emergenza per Spalletti: cosa è successo

Non finiscono le brutte notizie per Luciano Spalletti e l' Italia . Il caso Acerbi , il ko di Locatelli e Gabbia - al suo posto il ritorno di Rugani -, l'indisponibilità di Buongiorno e ora anche quello di Moise Kean . La notizia della mattinata è proprio il problema accusato dall'attaccante della Fiorentina, proprio alla vigilia della sfida più importante degli ultimi anni per gli azzurri. Venerdì 6 giugno, infatti, la Nazionale scende in campo contro la Norvegia di Haaland per la prima gara delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, quelli a cui l'Italia manca da due edizioni. E l'emergenza in cui si trova ora la squadra allenata dal l'ex Napoli non cenna a placarsi.

Infortunio Kean, la situazione

Difficile per Luciano Spalletti trovare la quadratura perché ogni giorno deve fare i conti con alcuni problemi e defezioni. A un giorno dalla grande sfida, poi, non è proprio il massimo, soprattutto quando devi rinunciare a giocatori importanti come Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, reduce da una stagione da grande protagonista in maglia Viola, ha lasciato il ritiro di Coverciano per un problema muscolare.

Il centravanti, dunque, non è disponibile per la gara contro la Norvegia e nemmeno per quella con la Moldavia del Mapei Stadium, perché ha dovuto lasciare il ritiro degli azzurri a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell'allenamento di mercoledì al centro tecnico federale. Kean ha fatto rientro alla Fiorentina per gli accertamenti e le cure del caso.