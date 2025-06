Vieri, la top 11: 6 ex Juve ma senza Del Piero. E quell'idea su Inzaghi, "via dall'Inter perché..."

L'addio di Inzaghi all'Inter

Vieri si è espresso anche sul cambio al timone dell'Inter, con l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Chivu: "Penso che sia dovuto anche al risultato (5-0). Non penso che sarebbe andato via, ma dopo il 5-0 io penso abbia detto ‘Sai che c’è? Non ho più energie dopo questo risultato. Se perdi 2-0, 2-1 va bene, perché comunque resti in partita, ma un 5-0 è difficile da digerire. Penso che il risultato sia stato troppo pesante per Simone (Inzaghi, ndr), motivo per cui ha scelto di andar via piuttosto che ricominciare un’altra stagione da zero. Mi dispiace sia andato via perché non mi piace cambiare allenatori, e penso che un club, per vincere, abbia bisogno di molto tempo". Su Chivu: "Ad ogni modo è arrivato Chivu, un allenatore molto giovane che non ha mai allenato in Serie A prima del Parma, ma la squadra c’è ed è forte, quindi vediamo che idee ha e cosa succederà".