Italia-Israele, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026

UDINE - Vincere e blindare i playoff. È questo l'obiettivo dell'Italia che alle ore 20.45 ospita al Bluenergy Stadium di Udine Israele nelle qualificazioni ai Mondiali che si terranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. Con un successo, infatti, gli azzurri avrebbero la certezza di chiudere almeno al secondo posto del Gruppo I che significherebbe giocare i playoff. La Norvegia, in vetta a +6 ma con una partita in più, sembra irraggiungibile: la differenza reti di Haaland e compagni dice infatti +26 mentre la Nazionale di Gattuso è solo a +7. Un dettaglio non da poco visto che in caso di arrivo a pari punti sarà proprio questa la dicriminante per capire chi chiuderà davanti. Non sarà dell'incontro Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo l'infortunio rimediato contro l'Estonia. Intanto Ringhio mette nel mirino la quarta vittoria consecutiva del suo mandato che gli permetterebbe di eguagliare Antonio Conte (nel 2014), portandosi in scia di Fabbri e Vicini, gli unici ad essere arrivati a cinque.