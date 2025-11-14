Buffon, le cinque sveglie di Psg-Inter toccano Bergomi: la risposta piccata

La vittoria dell’ Italia sulla Moldova ha riportato alla ribalta alcuni temi ancora irrisolti attorno alla Nazionale di Gattuso . Negli studi di Sky Sport, Bergomi ha analizzato non solo la gara appena conclusa e vinta 2-0 , ma anche le radici delle difficoltà vissute dagli azzurri negli ultimi mesi. Il riferimento più evidente è andato al pesante 0-3 rimediato contro la Norvegia il 6 giugno con Spalletti in panchina, una sconfitta che ha lasciato strascichi tecnici e psicologici. L’ex capitano dell’ Inter ha spiegato come certi periodi dell’anno incidano maggiormente sulla condizione della squadra. Durante il dibattito, il collega Nosotti ha richiamato le parole di Gigi Buffon , che nei giorni scorsi aveva attribuito parte del crollo a Oslo alla condizione dei giocatori dell’ Inter . La replica di Bergomi non si è fatta attendere. Pur condividendo la sostanza del discorso, ha sottolineato che alcune considerazioni potevano essere espresse con maggiore misura. Il tema, quindi, resta aperto: quanto hanno pesato calendario, assenze e stato mentale nel ko con la Norvegia?

Buffon e il dibattito sulle condizioni dei giocatori

Le recenti dichiarazioni di Gigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, hanno riacceso la discussione intorno al 3-0 subito dagli azzurri in Norvegia. L’ex portiere ha provato a spiegare le ragioni di un risultato così netto, soffermandosi sul momento vissuto da alcuni protagonisti. Secondo l'ex Juve, infatti, vari elementi dell’Inter sono arrivati alla sfida di giugno in una condizione emotiva complessa dopo l’ennesima delusione europea. Il suo passaggio più commentato è stato diretto: “Venivano da cinque sveglie in finale di Champions League”. Un’analisi, questa, che mette l’accento sulle conseguenze psicologiche degli impegni di club e sul peso che questi possono avere nell’arco della stagione. A suo giudizio, la somma di stanchezza, frustrazione e carichi emotivi ha influito sulla prestazione collettiva. Le sue parole hanno inevitabilmente alimentato reazioni e interpretazioni, soprattutto da parte di chi considera la questione degli interisti un tema delicato. L’intervento di Buffon ha comunque confermato che, dietro quella sconfitta, c’erano vari fattori al di là dell’aspetto tecnico.

La replica di Bergomi

Nel corso del commento post-partita su Sky Sport, Bergomi ha approfondito il suo punto di vista, partendo dal peso dei periodi dell’anno nelle prestazioni della Nazionale. L’ex difensore ha ricordato come “giugno o i primi di settembre siano sempre partite complicate” per l’Italia, vista la forma non ottimale dei giocatori. Ha poi sottolineato che affrontare la Norvegia a quel punto della stagione rappresentasse una sfida ancor più complessa, considerando anche alcune assenze che avevano indebolito la rosa: un mix che, secondo lui, aveva inciso pesantemente nel risultato finale. Quando Nosotti ha citato Buffon - “Anche Gigio lo ha detto” - Bergomi ha espresso la sua posizione. Pur concordando nel merito, ha osservato che certi concetti andrebbero esposti in maniera diversa: “Assolutamente, poteva dirlo anche in maniera più elegante secondo me”, ha affermato. L’ex nerazzurro ha comunque ribadito che la Norvegia fosse un avversario di livello, capace di far valere forza fisica e qualità. Per Bergomi, quindi, la combinazione di calendario, condizione mentale e organico ridotto ha portato a una sconfitta pesante ma spiegabile. Il suo intervento ha contribuito a contestualizzare il ko senza puntare il dito su singoli club o giocatori, spingendo verso una lettura più ampia e meno polarizzante della vicenda.