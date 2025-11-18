Gattuso, via al piano Mondiale. Spauracchio Svezia: l’Italia punta sull’effetto Bombonera

Italia a caccia del Mondiale: su cosa deve lavorare Gattuso

Gattuso avrà molto smart-working da fare nei prossimi mesi, dovrà ritagliarsi del tempo con i suoi ragazzi organizzando cene e momenti di convivialità ("Andremo a berci un caffè o un tè e a mangiarci una fetta di crostata"), viaggerà molto (andrà in Arabia da Mateo Retegui, non soltanto in concomitanza con la Supercoppa e a Londra per radunare la colonia azzurra in Premier) e guarderà tante partite. Già, problema è che quella con la Norvegia ha aperto ferite che sembravano ormai rimarginate. A San Siro, nonostante in campo ci fossero ben sei giocatori diversi rispetto a Oslo, è finita allo stesso modo: quando la Norvegia ha accelerato, ha fatto il vuoto. Questo probabilmente porterà a prendere coscienza del nostro reale valore: siamo una Nazionale di medio livello che però deve giocoforza convivere con il peso delle responsabilità dato dall’essere l’Italia. Qualcosa, sull’argomento, l’ha detto anche Gattuso nella lunga notte di San Siro analizzando il perché del pesantissimo ko arrivato contro la Norvegia: "Abbiamo tanta pesantezza addosso anche per quei due Mondiali dove non siamo andati... Voglio vedere giocatori che ci credono fortemente e non si abbattono alla prima difficoltà. Bisogna migliorare l’aspetto mentale, non perdere la tranquillità nel corso delle partite". Il che è più facile da dire che da mettere in pratica, come ha sottolineato lo stesso Gattuso: "Perché avvengono questi black-out? Mi è successo da allenatore e, prima ancora, da giocatore. Le sconfitte ti rimangono dentro e alla prima difficoltà i problemi tornano fuori, ma così non vai da nessuna parte". Già e di certo non aiuterà trovarsi in questo infinito limbo lungo quattro mesi che sfocerà nelle due partite più importanti negli ultimi quattro anni per una Nazione intera: alzi la mano chi non rischierebbe di rimanere schiacciato da un peso tanto grande.