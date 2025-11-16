Tuttosport.com
Italia-Norvegia, diretta qualificazioni mondiali e risultato in tempo reale

Al Meazza gli azzurri di Gennaro Gattuso affrontano gli scandinavi: il 3-0 dell'andata è costato carissimo
1 min
liveblog
Italia
Italia
Norvegia
Norvegia
20:45
Qualificazioni Mondiali 2026 - 16.11.2025
Stadio Giuseppe Meazza

Italia
20:45
Norvegia
Italia

Italia

Aggiorna

Nell'ottavo e ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026 l'Italia affronta la Norvegia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A fare la differenza tra le due formazioni il match d'andata a Oslo, vinto 3-0 dagli scandinavi che hanno così posto fine all'avventura sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti.

19:29

Le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Locatelli, Barella, Frattesi; Retegui, Pio Esposito. Ct: Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: Solbakken.

19:22

La probabile formazione contro la Norvegia

Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milano)

