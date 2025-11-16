Italia-Norvegia, diretta qualificazioni mondiali e risultato in tempo reale

Nell'ottavo e ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026 l'Italia affronta la Norvegia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A fare la differenza tra le due formazioni il match d'andata a Oslo, vinto 3-0 dagli scandinavi che hanno così posto fine all'avventura sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti.
19:29
Le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Locatelli, Barella, Frattesi; Retegui, Pio Esposito. Ct: Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: Solbakken.
19:22
