Italia, hai la tua Bombonera: contro l’Irlanda del Nord l’effetto Oasis e un’idea mai vista

Una partita decisiva per l’Italia e il sostegno dei tifosi

Quasi superfluo sottolineare come quella con l’Irlanda del Nord sarà per distacco la più importante partita giocata finora dalla Nazionale a Bergamo. Dove si è trasferita anche una parte del Museo del Calcio di Coverciano, visto che da lunedì e fino a domani è aperta al teatro Donizetti la mostra “Sfumature d’azzurro”, dove tra gli altri cimeli si possono ammirare le Coppe del Mondo e d’Europa vinte dall’Italia. Una Bergamo azzurra: «Con nostra grande sorpresa per la prima volta nella storia del calcio italiano i biglietti sono andati sold out in un’ora - ha sottolineato nei giorni scorsi il presidente federale Gravina -. Per l’Europeo del 2021 avevo definito la nostra Nazionale una squadra normale che poteva diventare speciale se tutti insieme riuscivamo a far avvertire il senso dell’orgoglio, dell’appartenenza della maglia azzurra. Allora i nostri tifosi hanno aiutato questi ragazzi che hanno poi avuto la meglio su certe corazzate, siamo diventati fortissimi, speciali e aiutati anche dalla buona sorte perché la spinta del vento azzurro di quei mesi ci ha consentito di centrare un risultato così importante. Anche adesso serve una specie di chiamata alle armi, quella che vuole anche Gattuso. La spinta del Paese deve portare questi ragazzi in America a costo di andarci a nuoto». E intanto a Bergamo il volume sarà altissimo: l’Italia di certo non camminerà da sola.