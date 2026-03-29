Evani: "Ambiente di fuoco ma l’Italia è favorita. Pio Esposito può diventare un giocatore di altissimo livello"

"Il prossimo avversario è il tempo"

Può diventare un grande numero nove internazionale? “Le potenzialità si intravedono e le sta dimostrando: nonostante sia molto giovane e giochi in una squadra importante come l'Inter, non subisce pressioni e riesce a esprimere tutto il suo potenziale. Può diventare un giocatore di altissimo livello”. In Nazionale è meglio essere cinici o belli? Difficile avere un vero progetto tecnico. “Il tuo primo avversario è il tempo: non ce l’hai. Analizziamo questo periodo, con due partite da affrontare: i calciatori sono arrivati domenica dopo aver giocato, quindi lunedì non hanno fatto vero lavoro. Si sono allenati martedì, poco, poi mercoledì rifinitura e giovedì in campo: cosa vuoi allenare? Sono già allenati, devi solo dargli un'impronta e scegliere i più funzionali alla tua idea di gioco, mettendo in campo quelli che reputi in quel momento nella miglior condizione. Non è facile coniugare spettacolo e risultato. La differenza la fa il talento”. Con Mancini avete lanciato Zaniolo. Lo rivedrebbe in azzurro? “È ancora giovane e sta facendo un buon campionato. Sta giocando con più continuità, può tornare un calciatore con uno strapotere fisico e tecnico. Incrociamo le dita, fino al Mondiale c’è ancora tempo”. E sono passati 12 anni dall’ultima volta. “Sono convinto che questi ragazzi sappiano l’importanza di questa gara. Dobbiamo andare al Mondiale”.