17 su 62, Donnarumma e l'altra chiave Italia: l'unico vero top alla Yamal

L’importanza di Donnarumma tra sicurezza e leadership

E allora scendere in campo avendo Donnarumma in porta diventa davvero un valore aggiunto: in termini di effettiva incidenza sulla partita attraverso le sue parate, e in termini di incidenza mentale sul morale dei propri compagni. Perché aspettare il fischio d’inizio sapendo di avere dalla propria parte un fenomeno, che sia un attaccante o un portiere, rappresenta un’iniezione di fiducia, consapevolezza e convinzione per qualsiasi squadra. Ai gol da fare, seppur senza stelle di primissima grandezza, in azzurro c’è chi è comunque in grado di provvedere con efficacia: Moise Kean e Mateo Retegui in prima battuta, con la carta Pio Esposito da giocare in caso di bisogno, e poi centrocampisti ed esterni in grado di arrivare alla conclusione e di farlo facendo male: ultima dimostrazione il destro con cui Sandro Tonali ha sbloccato la partita contro l’Irlanda del Nord. Può bastarne anche uno, di gol, con Donnarumma a difenderlo.