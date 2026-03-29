Il "talento enorme" oltre Dzeko e Muharemovic, l'attesa di 12 anni: Italia, questa è la Bosnia

Ci sono stadi che sono semplici impianti sportivi, e poi c’è Zenica, un luogo che vibra insieme al suo popolo. Nel cuore della Bosnia , questa città diventa il simbolo di un’intera nazione pronta a giocarsi tutto in novanta minuti. L’ Italia arriva con il peso della propria storia e con la necessità di non fallire , ancora. Dall’altra parte, una squadra che intravede il sogno dopo anni di attesa e sacrifici. L’atmosfera sarà carica, quasi elettrica, con il pubblico pronto a trasformare il campo in un fortino. Non sarà solo una partita, ma un crocevia emotivo e sportivo per entrambe. In palio c’è molto più di una qualificazione: c’è la possibilità di riscrivere il futuro. E il ct Barbarez è pronto a mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri con vecchie conoscenze della Serie A e giovani in rampa di lancio.

Da Dzeko a Muharemovic: esperienza e giovani in ascesa

La Bosnia si presenta con un mix interessante di esperienza internazionale e volti emergenti che conoscono bene anche il calcio italiano. Il nome che spicca su tutti è quello di Edin Dzeko, leader tecnico e carismatico, primatista di presenze e reti con la sua nazionale. La sua carriera in Serie A, tra Roma, Inter e la recente parentesi alla Fiorentina, lo rende un avversario familiare ma sempre pericoloso. Proprio lui ha firmato il gol dell’1-1 in Galles, trascinando i suoi fino ai rigori. Accanto ai veterani cresce una nuova generazione, come il difensore Muharemovic, classe 2003, oggi al Sassuolo dopo il percorso nella Juventus.

La sua stagione è stata solida e in continua crescita, attirando attenzioni di mercato importanti. In difesa c’è anche Kolasinac, elemento di grande fisicità ed esperienza, utilizzabile sia da esterno che da braccetto nella linea a tre. Tra le alternative figura Hadzikadunic, in prestito alla Sampdoria in Serie B. In mezzo al campo spicca Tahirovic, centrocampista tecnico passato dalla Roma, dove ha esordito sotto la guida di Mourinho. Un gruppo che unisce conoscenza del calcio italiano e nuove ambizioni. Una combinazione che rende la Bosnia tutt’altro che prevedibile. Per l’Italia sarà fondamentale limitare queste individualità senza concedere spazi. Perché è proprio nei dettagli che questa squadra riesce a fare la differenza.