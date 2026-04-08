Ridurre i club: la medicina troppo amara per le leghe

C’è chi dice no. Ma poi cambia idea. Subito dopo il tracollo bosniaco, Aurelio De Laurentiis ha dato la sua ricetta per il calcio italiano: «Se tornassimo a 16 in Serie A risparmieremmo i giocatori e avremmo tempo da dare alla Nazionale per allenarsi». Nel 2024 non la pensava così: Gabriele Gravina aveva trovato nelle big - Juventus, Inter, Milan e Roma - una sponda per proporre la riduzione del massimo campionato a 18. L’assemblea di Lega si disse però contraria, con uno schiacciante 16-4. Il patron del Napoli, forse piccato perché il presidente federale oggi dimissionario non l’aveva incluso nell’incontro con le grandi, fu tra i più convinti sostenitori della bocciatura: «Non è riducendo la Serie A a 18 squadre che si risolvono i problemi». Due anni sono buoni consiglieri. Del resto, nemmeno i più strenui sostenitori della diminuzione dei club si erano spinti a 16. Non è però un numero casuale: almeno 3-4 formazioni, nella classifica attuale, non hanno obiettivi, a sette giornate dalla fine. È uno dei principali vantaggi della riduzione: con meno partecipanti, cale il numero di partite e di conseguenza la possibilità di fare calcoli. Un calendario meno fitto, inoltre, consentirebbe di avere spazio per eventuali rinvii (oggi un incubo) e per la Nazionale: va detto che non è colpa della Serie A, ma soprattutto delle competizioni internazionali, se negli anni le gare sono aumentate a dismisura. Oggi, però, è poco credibile mettere un freno alla superfetazione di Uefa e Fifa.