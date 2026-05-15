Del Piero netto: "Allenatori e presidenti, altre priorità! Il talento si riscopre così"

Alessandro Del Piero, intervenuto alla presentazione della Coppa del mondo in versione Lego e di uno "stadio" realizzato in piazza Gae Aulenti, a Milano, fatto di mattoncini, non nasconde una certa amarezza per il momento no del calcio italiano: "Lo stiamo dicendo da diversi anni ed è un tema abbastanza caldo. Il calcio giovanile ha bisogno di altre priorità".
"Il talento c'è"
Diretto Del Piero: "Oggi si cerca la performance e il risultato. Non solo nei ragazzi ma anche in ciò che gli sta sopra, allenatori, dirigenti e presidenti. Siamo felici di celebrare questa occasione, abbiamo il sorriso a metà. Non qualificarci ai mondiali per la terza volta è stato abbastanza tosto". Secondo il campione del mondo, "ci sarà una riscoperta del talento nel calcio. Guardate il calcio femminile, o il tennis, o gli sport olimpici. In Italia il talento c'è". “In Italia il calcio è da sempre emozione pura, è qualcosa che ti accompagna fin da bambino e che fa parte della nostra storia - ha proseguito la leggenda bianconera - C'è tristezza e delusione per il Mondiale, non è che ci sia tanto altro da dire. Bisogna accettare la situazione attuale e rimboccarsi le maniche per migliorare. Indubbiamente dobbiamo farlo se vogliamo tornare ad avere risultati".
La lotta Champions e i dolci ricordi
Sull'attuale Serie A: "Lotta Champions? Non c'è pole position, sono tutte allo stesso livello. Qualcuno ha dei punti di vantaggio, chi è dietro arriva con più verve perché davanti hanno rallentato il passo, siamo nel bel mezzo di questa cosa qui". Poi il ricordo del 2006: “Se sognavo di vincere la Coppa del Mondo? Il primo Mondiale che ho seguito da bambino è stato quello del 1982 e un po’ di pressione l’hanno messa (ride, ndr). Quando cominci, più che vincerla, sogni di giocare la Coppa del Mondo. L’obiettivo di vincere un Mondiale magari arriva dopo durante la tua carriera e quando prendi consapevolezza di quello che stai facendo nel tuo cammino. C’era grande orgoglio personale e di squadra nel sollevare la coppa, un qualcosa di così speciale e raro".
Del Piero e il Mondiale
Del Piero, continuando a parlare del Mondiale del 2006, aggiunge: "Ripercorri tutta la tua carriera, quello che è stato il tuo percorso fin da bambino. Di tutte le fatiche che hai fatto per arrivare a giocare su quei palcoscenici. Sono dei momenti che arrivano come flash e che è difficile descrivere. Il Mondiale è un torneo complicatissimo, devono esserci tutta una serie di dinamiche e componenti per ottenere il massimo. Vincerlo in un paese come l’Italia, dove la passione per il calcio non si è mai spenta e dove c’è un amore incredibile, ha un valore doppio”. Poi conclude: “A livello personale il gol in semifinale alla Germania è un momento emozionante e particolare. Però niente di paragonabile all’alzare la Coppa del Mondo. Quando ho visto la palla di Grosso entrare dentro… Ti cambia il mondo”.
Alessandro Del Piero, intervenuto alla presentazione della Coppa del mondo in versione Lego e di uno "stadio" realizzato in piazza Gae Aulenti, a Milano, fatto di mattoncini, non nasconde una certa amarezza per il momento no del calcio italiano: "Lo stiamo dicendo da diversi anni ed è un tema abbastanza caldo. Il calcio giovanile ha bisogno di altre priorità".
"Il talento c'è"
Diretto Del Piero: "Oggi si cerca la performance e il risultato. Non solo nei ragazzi ma anche in ciò che gli sta sopra, allenatori, dirigenti e presidenti. Siamo felici di celebrare questa occasione, abbiamo il sorriso a metà. Non qualificarci ai mondiali per la terza volta è stato abbastanza tosto". Secondo il campione del mondo, "ci sarà una riscoperta del talento nel calcio. Guardate il calcio femminile, o il tennis, o gli sport olimpici. In Italia il talento c'è". “In Italia il calcio è da sempre emozione pura, è qualcosa che ti accompagna fin da bambino e che fa parte della nostra storia - ha proseguito la leggenda bianconera - C'è tristezza e delusione per il Mondiale, non è che ci sia tanto altro da dire. Bisogna accettare la situazione attuale e rimboccarsi le maniche per migliorare. Indubbiamente dobbiamo farlo se vogliamo tornare ad avere risultati".