Nuovo ct Italia, Pirlo ha un sogno: "Qualcosa di straordinario per tutto il nostro calcio"

MADRID (Spagna) - Andrea Pirlo , intervistato da "Marca", "tifa" per l'ipotesi Pep Guardiola sulla panchina azzurra , dopo che la Nazionale ha mancato la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva. Così l'ex allenatore della Juventus: "Guardiola ct dell'Italia? Magari. Sarebbe qualcosa di straordinario per tutto il calcio italiano.Speriamo che sia almeno una possibilità. Il fatto che non sia italiano non è così importante, visto che succede già in altri Paesi, come in Brasile con Carlo Ancelotti o in Inghilterra con Tuchel. Non lo vedo come un problema". Sulla delusione del mondiale mancato: "Ormai non è più una novità. É troppo tempo e il popolo italiano è molto triste per questo. Un Mondiale porta tante cose positive a un Paese: gioia, il viverlo insieme, e l'Italia ancora una volta non ci sarà".

Elogi a Fabregas

Interpellato sul Como e su Cesc Fabregas, Pirlo sottolinea che "aveva già fatto molto bene in Serie B, ottenendo la promozione, e ora si è qualificato per la Champions. Questo Como è merito suo. La scelta dei giocatori è stata sua, così come lo stile di gioco. È un piacere vedere giocare questo Como e voglio fare i complimenti a Cesc".

A proposito di allenatori spagnoli, si è parlato di Adoni Iraola per il Milan, nome che Pirlo conosce bene: "Con Andoni ho avuto l'opportunità di giocare insieme a New York, in MLS. Sono contento per la stagione che ha fatto in Premier League e, se andrà al Milan, sarà molto felice per lui e per la squadra". L'allenatore basco, però, sarebbe molto vicino dallo sposare il progetto del Bayer Leverkusen.