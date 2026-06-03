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Lussemburgo-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Gli azzurri tornano in campo 64 giorni dopo il ko di Zenica costato il Mondiale: il ct ad interim Silvio Baldini punta sui suoi ragazzi
3 min
ItaliaLussemburgoSilvio Baldini
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Sessantaquattro giorni dopo il disastro di Zenica nella finale playoff contro la Bosnia per accedere ai Mondiali, ai quali non parteciperà per la terza edizione consecutiva, l'Italia torna in campo a Lussemburgo in amichevole, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il commissario tecnico ad interim, Silvio Baldini, si affida ai suoi ragazzi dell'Under 21: una Nazionale giovane dalla quale ripartire per costruire un futuro più roseo rispetto a un presente fatto di rimpianti e fallimenti sportivi. Per gli azzurri sarà il primo di due test che vedrà Donnarumma e compagni affrontare poi domenica alle 21 la Grecia sempre in trasferta. 

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Lussemburgo-Italia: diretta tv e streaming

L'amichevole tra Lussemburgo e Italia è in programma alle ore 20.45 allo Stade de Luxembourg e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. 

 

 

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Italia

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Veiga; Thill, Sinani, Dardari. Ct: Strasser. 

A disposizione: Kips, Pinto, Cruz, E. Duarte, Goncalves, Sanches, Muratovic, Mahmutovic. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Bartesaghi, Comuzzo, Chiarodia; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct: Baldini.

A disposizione: Daffara, Reggiani, Ahanor; Dagasso, Camarda, Fini, Ekhator, Inacio, Fortini. 

ARBITRO: Kooij (Olanda). ASSISTENTI: Fikkert-Kucukerbir (Olanda). IV UFFICIALE: Van der Laan (Olanda). 

 Lussemburgo-Italia: scopri tutte le quote

 

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