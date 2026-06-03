Lussemburgo-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Sessantaquattro giorni dopo il disastro di Zenica nella finale playoff contro la Bosnia per accedere ai Mondiali, ai quali non parteciperà per la terza edizione consecutiva, l'Italia torna in campo a Lussemburgo in amichevole, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il commissario tecnico ad interim, Silvio Baldini, si affida ai suoi ragazzi dell'Under 21: una Nazionale giovane dalla quale ripartire per costruire un futuro più roseo rispetto a un presente fatto di rimpianti e fallimenti sportivi. Per gli azzurri sarà il primo di due test che vedrà Donnarumma e compagni affrontare poi domenica alle 21 la Grecia sempre in trasferta.
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Lussemburgo-Italia: diretta tv e streaming
L'amichevole tra Lussemburgo e Italia è in programma alle ore 20.45 allo Stade de Luxembourg e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Lussemburgo-Italia
LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Veiga; Thill, Sinani, Dardari. Ct: Strasser.
A disposizione: Kips, Pinto, Cruz, E. Duarte, Goncalves, Sanches, Muratovic, Mahmutovic.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Bartesaghi, Comuzzo, Chiarodia; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct: Baldini.
A disposizione: Daffara, Reggiani, Ahanor; Dagasso, Camarda, Fini, Ekhator, Inacio, Fortini.
ARBITRO: Kooij (Olanda). ASSISTENTI: Fikkert-Kucukerbir (Olanda). IV UFFICIALE: Van der Laan (Olanda).
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